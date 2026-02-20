FÊTE DU COURT MÉTRAGE SAINT ANDRÉ DE SANGONIS

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

La Fête du Court Métrage arrive à St André

– de 17h à 18h pour les enfants projection suivie d’un buffet partagé

– de 19h à 22h30 pour les ados et les adultes avec pause buffet partagé de 20h30 à 21h15

Du rire, de la fantaisie, de l’émotion, de la réflexion…pour les petits et pour les grands…fiction, animation…Venez découvrir le meilleur du court-métrage choisi par La Sauce.

Entrée libre et gratuite Buffet partagé

Pour plus de confort, apportez vos coussins, vos transats… .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 83 19 56 39 lasaucestandre@gmail.com

English :

The Short Film Festival arrives in St André

– 5:30 pm to 6:30 pm for children ? screening followed by a buffet lunch

– from 7:30 pm to 10:30 pm for teens and adults, with a buffet break from 9 pm to 9:30 pm

Laughter, fantasy, emotion, reflection?for young and old?fiction, animation?come and discover the best of the short films chosen by La Sauce.

