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AGENDA · Peyrilles

Fête du Dégagnazès Peyrilles

vendredi 4 septembre 2026 · Peyrilles

Fête du Dégagnazès Peyrilles

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
Lieu dit Dégagnazès
Ville
46310 Peyrilles
Département
Lot
Tarif
2 Général

Peyrilles

Fête du Dégagnazès

Lieu dit Dégagnazès Peyrilles Lot

Tarif : – – 2 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-04

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous proposent un joli programme composé de musique, repas, jeux, démonstration… pour passer un bon moment

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous proposent un joli programme composé de musique, repas, jeux, démonstration… pour passer un bon moment. Un moment convivial, pour tous, à partager !

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Lieu dit Dégagnazès Peyrilles 46310 Lot Occitanie +33 7 43 28 77 37 

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English :

The entire Festival Committee team has put together a great program featuring music, food, games, demonstrations, and more—so you can have a great time!

L’événement Fête du Dégagnazès Peyrilles a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gourdon

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