Fête du Dégagnazès Peyrilles
vendredi 4 septembre 2026 · Peyrilles
Informations pratiques
Peyrilles
Fête du Dégagnazès
Lieu dit Dégagnazès Peyrilles Lot
Tarif : – – 2 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Toute l’équipe du Comité des fêtes vous proposent un joli programme composé de musique, repas, jeux, démonstration… pour passer un bon moment
Toute l’équipe du Comité des fêtes vous proposent un joli programme composé de musique, repas, jeux, démonstration… pour passer un bon moment. Un moment convivial, pour tous, à partager !
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Lieu dit Dégagnazès Peyrilles 46310 Lot Occitanie +33 7 43 28 77 37
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English :
The entire Festival Committee team has put together a great program featuring music, food, games, demonstrations, and more—so you can have a great time!
L’événement Fête du Dégagnazès Peyrilles a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Gourdon
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