Fête du feu de la Saint Jean Dangu
Fête du feu de la Saint Jean Dangu samedi 27 juin 2026.
Dangu
Fête du feu de la Saint Jean
Rue du Fond de l’Aulnaie Dangu Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Comme chaque année, le comité des fêtes de Dangu met tout en œuvre pour vous offrir un week-end festif.
Samedi 27 juin
À partir de 19h repas de la Saint Jean proposé par le traiteur La Boucherie du Village
20h représentation des Cheerlead’Eure
21h concert avec le groupe Soi-Disant
23h spectacle pyrotechnique présenté par la société France Artifice
23h30 embrasement de l’arbre de la Saint-Jean
Dimanche 29 juin
De 8h à 18h foire à tout à l’étang de l’Aulnaie
11h messe à l’église Saint-Jean-Baptiste
14h distribution de tickets de manège pour les enfants du village (jusqu’à 12 ans)
Tout au long du week-end, retrouvez la fête foraine à l’étang de l’Aulnaie.
Restauration sur place, crêpes, buvette, food-truck, gaufres et churros. .
Rue du Fond de l’Aulnaie Dangu 27720 Eure Normandie +33 6 09 55 08 40 comitefetesdangu@gmail.com
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English : Fête du feu de la Saint Jean
L’événement Fête du feu de la Saint Jean Dangu a été mis à jour le 2026-06-18 par Vexin Normand Tourisme
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