Fête du feu de la Saint Jean Dangu samedi 27 juin 2026.

Dangu

Fête du feu de la Saint Jean

Rue du Fond de l’Aulnaie Dangu Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Comme chaque année, le comité des fêtes de Dangu met tout en œuvre pour vous offrir un week-end festif.

Samedi 27 juin

À partir de 19h repas de la Saint Jean proposé par le traiteur La Boucherie du Village

20h représentation des Cheerlead’Eure

21h concert avec le groupe Soi-Disant

23h spectacle pyrotechnique présenté par la société France Artifice

23h30 embrasement de l’arbre de la Saint-Jean

Dimanche 29 juin

De 8h à 18h foire à tout à l’étang de l’Aulnaie

11h messe à l’église Saint-Jean-Baptiste

14h distribution de tickets de manège pour les enfants du village (jusqu’à 12 ans)

Tout au long du week-end, retrouvez la fête foraine à l’étang de l’Aulnaie.

Restauration sur place, crêpes, buvette, food-truck, gaufres et churros. .

Rue du Fond de l’Aulnaie Dangu 27720 Eure Normandie +33 6 09 55 08 40 comitefetesdangu@gmail.com

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English : Fête du feu de la Saint Jean

L’événement Fête du feu de la Saint Jean Dangu a été mis à jour le 2026-06-18 par Vexin Normand Tourisme