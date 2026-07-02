Informations pratiques

Labastide-d’Armagnac

Fête du Floc

Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

L’apéritif local, subtil mariage entre 2/3 de jus de raisin et 1/3 de jeune Armagnac a obtenu son appellation d’origine contrôlée en 1990. Fidèle à ses origines et à son terroir, le Floc est fêté en Gascogne dans la tradition de ce savoir-vivre simple, convivial, riche en rencontres.

L’apéritif local, subtil mariage entre 2/3 de jus de raisin et 1/3 de jeune Armagnac a obtenu son appellation d’origine contrôlée en 1990. Fidèle à ses origines et à son terroir, le Floc est fêté en Gascogne dans la tradition de ce savoir-vivre simple, convivial, riche en rencontres.

Tout commence à 11h au Domaine du Hourtica pour une balade vigneronne avec dégustation. Puis à 15h, direction l’Écomusée de l’Armagnac pour une visite.

A 16h30, rendez-vous à l’Office de Tourisme pour une visite guidée de la bastide qui débutera par une dégustation d’une pâtisserie sublime cet apéritif local (5€ | réservation fortement conseillée).

A 19h, sur la place Royale, la confrérie intronisera ses nouveaux membres.

Enfin, la journée se terminera par la dégustation de produits locaux avec le Marché de Producteurs de Pays. .

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31 contact@floc-de-gascogne.fr

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English : Fête du Floc

Faithful to its origins and its terroir, Floc is celebrated in Gascony in the tradition of this simple, convivial savoir-vivre, rich in encounters.

L’événement Fête du Floc Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Landes d’Armagnac