Hunspach

Fête du Folklore

74 rue Principale Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Au milieu des maisons à colombages, venez découvrir les traditions locales avec des groupes folkloriques. Profitez également de moments musicaux en compagnie de différents groupes. Spécialités alsaciennes et diverses animations.

Dans un cadre idyllique, au milieu des maisons à colombages de la place du village, venez découvrir les traditions locales qui font la fierté de notre région. Profitez de moments musicaux en compagnie d’Happaranka, de l’Harmonie de Hunspach, du groupe folklorique de Hunspach et du groupe d’Arts et Traditions Populaires de Kuttolsheim accompagné de l’orchestre Vehrele. Les orchestres Halli Galli et Top 60 assureront des soirées mémorables. Tout au long du week-end, dégustez nos spécialités alsaciennes et participez aux diverses animations pour petits et grands ! 0 .

74 rue Principale Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est hunspach.fah@gmail.com

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English :

In the middle of half-timbered houses, come and discover the local traditions with folklore groups. Enjoy also musical moments with different groups. Alsatian specialities and various animations.

L’événement Fête du Folklore Hunspach a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte