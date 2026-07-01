Fête du Four à Pain Domaine Bourgade Betbezer-d’Armagnac

Informations pratiques

Betbezer-d’Armagnac

Fête du Four à Pain

Domaine Bourgade 1004 route de Créon Betbezer-d’Armagnac Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le Domaine Bourgade vous invite à une journée placée sous le signe de la tradition, du partage et de la gourmandise.

Au programme vente de pains cuits au feu de bois, assiettes dégustation avec pain et charcuterie, buvette sur place et une ambiance conviviale à partager en famille ou entre amis !

Le Domaine Bourgade vous invite à une journée placée sous le signe de la tradition, du partage et de la gourmandise.

Au programme vente de pains cuits au feu de bois, assiettes dégustation avec pain et charcuterie, buvette sur place et une ambiance conviviale à partager en famille ou entre amis !

Venez découvrir ou redécouvrir le goût authentique du pain cuit dans au four traditionnel et profitez d’un moment chaleureux au cœur du Domaine Bourgade. .

Domaine Bourgade 1004 route de Créon Betbezer-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête du Four à Pain

Domaine Bourgade invites you to a day celebrating tradition, togetherness, and good food.

On the agenda: a sale of wood-fired bread, tasting plates featuring bread and cold cuts, a refreshment stand on site, and a friendly atmosphere to enjoy with family or friends!

L’événement Fête du Four à Pain Betbezer-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Landes d’Armagnac