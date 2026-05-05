Fête du Four à pain, Place du Four, Saint-Jean-de-Ceyrargues
Fête du Four à pain, Place du Four, Saint-Jean-de-Ceyrargues dimanche 7 juin 2026.
Fête du Four à pain Dimanche 7 juin, 10h00 Place du Four Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Organisé par l’association Les Amis de St-Jean.
Place du Four 30360 Saint-Jean-de-Ceyrargues Saint-Jean-de-Ceyrargues 30360 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lesamisdestjean30@gmail.com »}]
Pains cuits au feu de bois, concerts du groupe M&M’S, jeux pour enfants, foodtruck, buvette.