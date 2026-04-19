Sainte-Sabine-sur-Longève

Fête du Four à Pain

Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Fête du four à pain vide-grenier

GRANDE FÊTE DU FOUR À PAIN

Sainte-Sabine-sur-Longève Terrain de loisirs

Samedi 23 mai & Dimanche 24 mai 2026

Venez partager un week-end convivial, gourmand et festif autour de notre traditionnel four à pain !

Samedi 23 mai

Journée préparation avec nos bénévoles

Épluchage de 350 kg de pommes le matin

Confection l’après-midi

Ambiance chaleureuse garantie !

Dimanche 24 mai (8h à 18h)

Vente de pains et bourdons aux pommes

Fit Foot (9h30 10h30)

Zumba (11h 13h)

Exposition de voitures atypiques

Exposition moto Team des Ours

Démonstration Roller Maine Cœur de Sarthe

Activités sportives avec Idéal Sport

Tombola

Restauration et buvette sur place

Une journée pour petits et grands dans la bonne humeur !

Tous les bénéfices sont au profit des enfants de l’école de Sainte-Sabine

8h-18h Entrée libre

Sainte-Sabine-Sur-Longève Terrain de loisirs .

Sainte-Sabine-sur-Longève 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 99 67 13

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English :

Bread oven festival garage sale

L’événement Fête du Four à Pain Sainte-Sabine-sur-Longève a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sillé-Le-Guillaume