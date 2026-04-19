Fête du Four à Pain Sainte-Sabine-sur-Longève
Fête du Four à Pain Sainte-Sabine-sur-Longève dimanche 24 mai 2026.
Sainte-Sabine-sur-Longève
Fête du Four à Pain
Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Fête du four à pain vide-grenier
GRANDE FÊTE DU FOUR À PAIN
Sainte-Sabine-sur-Longève Terrain de loisirs
Samedi 23 mai & Dimanche 24 mai 2026
Venez partager un week-end convivial, gourmand et festif autour de notre traditionnel four à pain !
Samedi 23 mai
Journée préparation avec nos bénévoles
Épluchage de 350 kg de pommes le matin
Confection l’après-midi
Ambiance chaleureuse garantie !
Dimanche 24 mai (8h à 18h)
Vente de pains et bourdons aux pommes
Fit Foot (9h30 10h30)
Zumba (11h 13h)
Exposition de voitures atypiques
Exposition moto Team des Ours
Démonstration Roller Maine Cœur de Sarthe
Activités sportives avec Idéal Sport
Tombola
Restauration et buvette sur place
Une journée pour petits et grands dans la bonne humeur !
Tous les bénéfices sont au profit des enfants de l’école de Sainte-Sabine
8h-18h Entrée libre
Sainte-Sabine-Sur-Longève Terrain de loisirs .
Sainte-Sabine-sur-Longève 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 99 67 13
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English :
Bread oven festival garage sale
L’événement Fête du Four à Pain Sainte-Sabine-sur-Longève a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sillé-Le-Guillaume