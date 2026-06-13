Fête du Four et Vide-Grenier à Malivernas Saint-Pierre-du-Champ
Fête du Four et Vide-Grenier à Malivernas Saint-Pierre-du-Champ dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Pierre-du-Champ
Fête du Four et Vide-Grenier à Malivernas
Malivernas Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez profiter de la fête du four de Malivernas à St-Pierre du Champ lors d’un vide grenier et d’un repas champêtre cuit dans le four banal du village.
Convivialité assurée !
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Malivernas Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 66 39
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English :
Come and enjoy the Malivernas oven festival in St-Pierre du Champ during a garage sale and a country meal cooked in the village oven.
Conviviality guaranteed!
L’événement Fête du Four et Vide-Grenier à Malivernas Saint-Pierre-du-Champ a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay