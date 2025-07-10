Sainte-Eugénie-de-Villeneuve

Fête du four | Sainte-Eugénie-de-Villeneuve

le bourg Sainte-Eugénie-de-Villeneuve Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Fête du four à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve avec au programme, barbecue, pétanque (14€ la doublette), jeux gonflables, feux d’artifice, maquillage pour les enfants et repas cuit au four à 15€ avec au menu melon/jambon braisé & PDT/fromage/flan vanille.

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le bourg Sainte-Eugénie-de-Villeneuve 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 01 15

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English :

Oven festival in Sainte-Eugénie-de-Villeneuve with barbecue, pétanque (14? per doubles), inflatable games, fireworks, face painting for children and oven-baked meal at 15? with melon/braised ham & PDT/cheese/vanilla custard on the menu.

L’événement Fête du four | Sainte-Eugénie-de-Villeneuve Sainte-Eugénie-de-Villeneuve a été mis à jour le 2025-07-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier