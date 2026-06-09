Neuvic

Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire

8 Impasse de la Fontaine des Bergers Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire avec au programme

– à 17h, Les pétales de roses, atelier théâtre animé par Léonie Youmba

– à 18h, Entracte, atelier de Qi Gong animé par Xavier Poujade

– à 18h30, Le Trio pas bana, atelier chant animé par Joëlle Aguilella

Exposition des ateliers peinture et couture à la bibliothèque de Neuvic du 16 au 26 juin .

8 Impasse de la Fontaine des Bergers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine fiep.neuvic@gmail.com

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English : Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire

L’événement Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire Neuvic a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze