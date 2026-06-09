Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire Neuvic

Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire Neuvic

Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire Neuvic samedi 20 juin 2026.

Adresse : 8 Impasse de la Fontaine des Bergers

Ville : 19160 Neuvic

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Neuvic

Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire

8 Impasse de la Fontaine des Bergers Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire avec au programme
– à 17h, Les pétales de roses, atelier théâtre animé par Léonie Youmba
– à 18h, Entracte, atelier de Qi Gong animé par Xavier Poujade
– à 18h30, Le Trio pas bana, atelier chant animé par Joëlle Aguilella

Exposition des ateliers peinture et couture à la bibliothèque de Neuvic du 16 au 26 juin   .

8 Impasse de la Fontaine des Bergers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   fiep.neuvic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire

L’événement Fête du Foyer Intercommunal d’Education Populaire Neuvic a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Neuvic (Corrèze)