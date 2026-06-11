FÊTE DU GRAND MOULIN 2026 La Marne
FÊTE DU GRAND MOULIN 2026 La Marne samedi 4 juillet 2026.
La Marne
FÊTE DU GRAND MOULIN 2026
La Marne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
FÊTE DU GRAND MOULIN 2026
-Spectacle exceptionnel Les Fastes de Versailles
Plongez dans l’ambiance majestueuse et festive de la cour du Roi Soleil ! Le spectacle sera clôturé par un feu d’artifice !
-Moules Frites sur réservation
-Concert du groupe Get Back
– Bal populaire animé par Magazine 80
Ambiance conviviale, animations avec le retour de Retz Modélisme Marnais, tirage tombola et bonne humeur garanties ! .
La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire animationcdf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
F%CATE DU GRAND MOULIN 2026
L’événement FÊTE DU GRAND MOULIN 2026 La Marne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Retz Atlantique
À voir aussi à La Marne (Loire-Atlantique)
- ATELIER CREATION La Marne 8 juillet 2026
- STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS La Marne 16 juillet 2026