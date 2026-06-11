Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FÊTE DU GRAND MOULIN 2026 La Marne

FÊTE DU GRAND MOULIN 2026 La Marne samedi 4 juillet 2026.

Ville : 44270 La Marne

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Marne

FÊTE DU GRAND MOULIN 2026

La Marne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

FÊTE DU GRAND MOULIN 2026
-Spectacle exceptionnel Les Fastes de Versailles
Plongez dans l’ambiance majestueuse et festive de la cour du Roi Soleil ! Le spectacle sera clôturé par un feu d’artifice !
-Moules Frites sur réservation
-Concert du groupe Get Back
– Bal populaire animé par Magazine 80

Ambiance conviviale, animations avec le retour de Retz Modélisme Marnais, tirage tombola et bonne humeur garanties !   .

La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   animationcdf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

F%CATE DU GRAND MOULIN 2026

L’événement FÊTE DU GRAND MOULIN 2026 La Marne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Retz Atlantique

À voir aussi à La Marne (Loire-Atlantique)