La Marne

FÊTE DU GRAND MOULIN 2026

La Marne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

FÊTE DU GRAND MOULIN 2026

-Spectacle exceptionnel Les Fastes de Versailles

Plongez dans l’ambiance majestueuse et festive de la cour du Roi Soleil ! Le spectacle sera clôturé par un feu d’artifice !

-Moules Frites sur réservation

-Concert du groupe Get Back

– Bal populaire animé par Magazine 80

Ambiance conviviale, animations avec le retour de Retz Modélisme Marnais, tirage tombola et bonne humeur garanties ! .

La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire animationcdf@gmail.com

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F%CATE DU GRAND MOULIN 2026

L’événement FÊTE DU GRAND MOULIN 2026 La Marne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Sud Retz Atlantique