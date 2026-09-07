Fête du Granite, Saint just, Val d’Arcomie

Informations pratiques

Fête du Granite Dimanche 20 septembre, 10h30 Saint just Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Au programme

A 11h, une balade « patrimoine bâti », animée par les guides conférencières Laurie Gacon et Alexandra Tocacelli. Et une autre à 14h, « regards croisés » entre le naturaliste du Parc Bertrand Goguillon et le géologue Alain Jacquet. Toute la journée, 9h-17h, de nombreuses animations et démonstrations seront proposées par des artisans, sculpteurs, tailleurs, forgerons, Lauziers… Des tailleurs de pierre entameront la réalisation d’une sculpture d’un tailleur de pierre grandeur nature pour marquer l’attachement aux savoir-faire locaux liés au granite. journée organisée en partenariat avec la commune de Val d’Arcomie, le Parc naturel régional de l’Aubrac, Saint Flour Communauté, l’Éco-musée de Margeride, le Pays d’Art et d’Histoire et les Associations des parents d’élèves, les Écoles de Faverolles et Loubaresse,

Saint just saint just 15320 val d’arcomie Val d’Arcomie 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0683518085 https://www.facebook.com/share/19LZTSao2t/?mibextid=wwXIfr Fief des tailleurs de granite, aux confins du Cantal et de la Lozère; Saint-Just est doté de centaines de chaos granitiques, à la fois ressources pour valoriser le patrimoine immatériel, bâti et l’histoire des rapports entre les hommes et leur terre

La Fête du Granite dimanche 20 septembre.

©Claude Anackiewicz