Fête du groupe folklorique Lous Daus Picadis Mareuil en Périgord
samedi 11 juillet 2026 · Mareuil en Périgord
Informations pratiques
Mareuil en Périgord
Fête du groupe folklorique Lous Daus Picadis
Salle des fêtes Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Lous Daus picadis fête ses 55 ans! Repas spectacle folklorique musiques, chants, danses animé par le groupe Los Meneitriers de la Comba. Grand feu d’artifice.
Lous Daus picadis fête ses 55 ans! Repas spectacle folklorique musiques, chants, danses animé par le groupe Los Meneitriers de la Comba. Grand feu d’artifice. .
Salle des fêtes Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 65 99 62
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English : Fête du groupe folklorique Lous Daus Picadis
Lous Daus Picadis is celebrating its 55th anniversary! Dinner and folk show featuring music, singing, and dancing, hosted by the group Los Meneitriers de la Comba. Grand fireworks display.
L’événement Fête du groupe folklorique Lous Daus Picadis Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-07-01 par Val de Dronne
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