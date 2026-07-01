Informations pratiques

Mareuil en Périgord

Fête du groupe folklorique Lous Daus Picadis

Salle des fêtes Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Lous Daus picadis fête ses 55 ans! Repas spectacle folklorique musiques, chants, danses animé par le groupe Los Meneitriers de la Comba. Grand feu d’artifice.

Lous Daus picadis fête ses 55 ans! Repas spectacle folklorique musiques, chants, danses animé par le groupe Los Meneitriers de la Comba. Grand feu d’artifice. .

Salle des fêtes Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 65 99 62

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English : Fête du groupe folklorique Lous Daus Picadis

Lous Daus Picadis is celebrating its 55th anniversary! Dinner and folk show featuring music, singing, and dancing, hosted by the group Los Meneitriers de la Comba. Grand fireworks display.

L’événement Fête du groupe folklorique Lous Daus Picadis Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-07-01 par Val de Dronne