Fête du Hareng Avremesnil samedi 14 novembre 2026.
Place Roland Lavenu Avremesnil Seine-Maritime
Début : 2026-11-14 11:00:00
fin : 2026-11-14 19:00:00
2026-11-14
Le comité des Fêtes fait chauffer la braise pour vous proposer des harengs grillés ! .
Place Roland Lavenu Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie comitedesfetesavremesnil@gmail.com
