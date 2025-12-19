Foire à tout de l’école Avremesnil

Foire à tout de l’école

Cour de l’école Avremesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Envie de chiner ? Une Foire à tout est organisée par l’Association les Zéfants, au profit de l’école.

Exposants inscriptions à partir du 1er mai, par sms. .

Cour de l’école Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 60 37 55 leszefants76730@laposte.net

