Fête du jambon Beyren-lès-Sierck
dimanche 5 juillet 2026 · Beyren-lès-Sierck
Informations pratiques
Beyren-lès-Sierck
Fête du jambon
5 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 11:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
La traditionnelle Fête du jambon est de retour !
Jambon cru ou braisé, grillades, frites, crudités, tartes et crêpes seront au menu.
Venez nombreux partager un agréable moment de convivialité !Tout public
.
5 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06 contact@beyren-gandren.fr
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English :
The traditional Ham Festival is back!
The menu will feature cured and braised ham, grilled meats, French fries, raw vegetables, pies, and crepes.
Come one, come all to share a pleasant, friendly time together!
L’événement Fête du jambon Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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