Informations pratiques

Beyren-lès-Sierck

Fête du jambon

5 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 11:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La traditionnelle Fête du jambon est de retour !

Jambon cru ou braisé, grillades, frites, crudités, tartes et crêpes seront au menu.

Venez nombreux partager un agréable moment de convivialité !Tout public

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5 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06 contact@beyren-gandren.fr

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English :

The traditional Ham Festival is back!

The menu will feature cured and braised ham, grilled meats, French fries, raw vegetables, pies, and crepes.

Come one, come all to share a pleasant, friendly time together!

L’événement Fête du jambon Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS