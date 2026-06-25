UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beyren-lès-Sierck

Fête du jambon Beyren-lès-Sierck

dimanche 5 juillet 2026 · Beyren-lès-Sierck

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
5 Place du Foyer
Ville
57570 Beyren-lès-Sierck
Département
Moselle
Tarif

Beyren-lès-Sierck

Fête du jambon

5 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 11:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

La traditionnelle Fête du jambon est de retour !
Jambon cru ou braisé, grillades, frites, crudités, tartes et crêpes seront au menu.
Venez nombreux partager un agréable moment de convivialité !Tout public
  .

5 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06  contact@beyren-gandren.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The traditional Ham Festival is back!
The menu will feature cured and braised ham, grilled meats, French fries, raw vegetables, pies, and crepes.
Come one, come all to share a pleasant, friendly time together!

L’événement Fête du jambon Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

À voir aussi à Beyren-lès-Sierck (Moselle)