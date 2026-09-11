Fête du jardin Oraàs
dimanche 13 septembre 2026 · Oraàs
Informations pratiques
Oraàs
Fête du jardin
Salle des fêtes Oraàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
De 10h à 12h accueil et ateliers divers (cueillette sauvage, cuisine japonaise, jus de légumes…)
12h repas partagé sous forme d’auberge espagnole
De 14h à 17h ateliers de botanique, vannerie, poterie, massages, cérémonie du thé, calligraphie, origami mais aussi table ronde, jeux en bois…
18h plantations dans le jardin communal
Toute la journée, buvette et petite restauration vous seront proposées. .
Salle des fêtes Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 59 95
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English : Fête du jardin
L’événement Fête du jardin Oraàs a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Béarn des Gaves
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