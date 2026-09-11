Informations pratiques

Oraàs

Fête du jardin

Salle des fêtes Oraàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

De 10h à 12h accueil et ateliers divers (cueillette sauvage, cuisine japonaise, jus de légumes…)

12h repas partagé sous forme d’auberge espagnole

De 14h à 17h ateliers de botanique, vannerie, poterie, massages, cérémonie du thé, calligraphie, origami mais aussi table ronde, jeux en bois…

18h plantations dans le jardin communal

Toute la journée, buvette et petite restauration vous seront proposées. .

Salle des fêtes Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 59 95

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English : Fête du jardin

L’événement Fête du jardin Oraàs a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Béarn des Gaves