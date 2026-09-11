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AGENDA · Oraàs

Fête du jardin Oraàs

dimanche 13 septembre 2026 · Oraàs

Fête du jardin Oraàs

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64390 Oraàs
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Oraàs

Fête du jardin

Salle des fêtes Oraàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

De 10h à 12h accueil et ateliers divers (cueillette sauvage, cuisine japonaise, jus de légumes…)
12h repas partagé sous forme d’auberge espagnole
De 14h à 17h ateliers de botanique, vannerie, poterie, massages, cérémonie du thé, calligraphie, origami mais aussi table ronde, jeux en bois…
18h plantations dans le jardin communal
Toute la journée, buvette et petite restauration vous seront proposées.   .

Salle des fêtes Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 59 95 

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English : Fête du jardin

L’événement Fête du jardin Oraàs a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Béarn des Gaves

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