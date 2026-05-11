Fête du jeu à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge
Fête du jeu à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge samedi 30 mai 2026.
Gouffern en Auge
Fête du jeu à la médiathèque
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
De 14h à 17h Parc François-Doubin
Médiathèque François-Mitterrand Argentan
Venez partager un moment convivial et amusant lors de notre grande fête du
jeu en extérieur !
Petits et grands pourront s’amuser autour de jeux géants je ne sais pas si on
met des exemples
Atelier lego avec l’asso Normand’brick, frisbee golf, qui est-ce géant, jeux géants en bois, chamboule tout à la catapulte, stand trollball avec les Dragons d’Emeraude,
maquillage avec De-ci De-là et vente de crêpes !
Rires, bonne humeur et plaisir de jouer ensemble au rendez-vous !
Repli dans la médiathèque en cas d’intempéries .
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr
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English : Fête du jeu à la médiathèque
L’événement Fête du jeu à la médiathèque Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-07 par Terres d’Argentan Intercom
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