Fête du jeu à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge

Gouffern en Auge

Fête du jeu à la médiathèque

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

De 14h à 17h Parc François-Doubin

Médiathèque François-Mitterrand Argentan

Venez partager un moment convivial et amusant lors de notre grande fête du

jeu en extérieur !

Petits et grands pourront s’amuser autour de jeux géants je ne sais pas si on

met des exemples

Atelier lego avec l’asso Normand’brick, frisbee golf, qui est-ce géant, jeux géants en bois, chamboule tout à la catapulte, stand trollball avec les Dragons d’Emeraude,

maquillage avec De-ci De-là et vente de crêpes !

Rires, bonne humeur et plaisir de jouer ensemble au rendez-vous !

Repli dans la médiathèque en cas d’intempéries .

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

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English : Fête du jeu à la médiathèque

L’événement Fête du jeu à la médiathèque Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-05-07 par Terres d’Argentan Intercom