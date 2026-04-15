Fête du Jeu, Chantonnay, Chantonnay

Fête du Jeu Samedi 30 mai, 11h00 Chantonnay Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Lors de la Fête du jeu du 30 mai 2026, le service mobilité du Pays de Chantonnay sera présent sur un village des mobilités. Diverses animations ludiques et pédagogiques autour du vélo seront proposées, ainsi qu’un stand sur la mobilité.

Chantonnay Rue des lavandières Chantonnay Chantonnay 85110 Chantonnay Vendée Pays de la Loire

Village vélo lors de la fête du jeu