La Vancelle

Fête du jeu

Place Andlauer La Vancelle Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Fête du jeu pour petits et grands avec la participation de Rigol’Jeux

La MJC propose la deuxième édition de sa fête du jeu, en partenariat avec Rigol’jeux, la librairie les Darons et le périscolaire. Différents types de jeux vous seront proposés jeux en bois, jeux de société et un petit jeu de piste dans le parc du village. 0 .

Place Andlauer La Vancelle 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 72 11 24 animation@mjc-lavancelle.org

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English :

Game festival for young and old with the participation of Rigol’Jeux

L’événement Fête du jeu La Vancelle a été mis à jour le 2026-05-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme