Montval-sur-Loir

Fête du jeu

Espace des Recollets, Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Préparez-vous à une journée 100% fun, rires et découvertes ??

Seul, en famille ou entre amis, venez profiter de nombreux jeux et animations pour tous les âges ! .

Espace des Recollets, Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67 cslb2@wanadoo.fr

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English :

Get ready for a day of 100% fun, laughter and discovery?

L’événement Fête du jeu Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72