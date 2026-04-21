Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du jeu Montval-sur-Loir

Fête du jeu Montval-sur-Loir samedi 30 mai 2026.

Adresse : Espace des Recollets, Place Clemenceau

Ville : 72500 Montval-sur-Loir

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0

Montval-sur-Loir

Fête du jeu

Espace des Recollets, Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Préparez-vous à une journée 100% fun, rires et découvertes ??
Seul, en famille ou entre amis, venez profiter de nombreux jeux et animations pour tous les âges !   .

Espace des Recollets, Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67  cslb2@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a day of 100% fun, laughter and discovery?

L’événement Fête du jeu Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72

À voir aussi à Montval-sur-Loir (Sarthe)