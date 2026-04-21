Fête du jeu Montval-sur-Loir
Fête du jeu Montval-sur-Loir samedi 30 mai 2026.
Montval-sur-Loir
Fête du jeu
Espace des Recollets, Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Préparez-vous à une journée 100% fun, rires et découvertes ??
Seul, en famille ou entre amis, venez profiter de nombreux jeux et animations pour tous les âges ! .
Espace des Recollets, Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67 cslb2@wanadoo.fr
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English :
Get ready for a day of 100% fun, laughter and discovery?
L’événement Fête du jeu Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72
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