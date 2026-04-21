TABLISSIME à la Rotonde Ferroviaire Montval-sur-Loir

Montval-sur-Loir

TABLISSIME à la Rotonde Ferroviaire

44 Route de Nogent Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : 119.9 – 119.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Quand l’art de la table rencontre le charme du patrimoine.

La 11ᵉ édition de Tablissime vous invite à vivre une expérience inoubliable les du 19 au 21 Juin 2026, dans un cadre unique …

OÙ ?

Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir Montval-sur-Loir

QUAND ?

Trois créneaux au choix, selon votre envie

– Un dîner le vendredi 19 Juin à 19h

– Un dîner le samedi 20 Juin à 19h

– Un déjeuner le dimanche 21 Juin à 12h

Durée de l’expérience environ 4 à 5 heures

UN LIEU UNIQUE

Construite en 1890, la rotonde ferroviaire de Montabon est un joyau rare du patrimoine industriel. Ancien dépôt pouvant accueillir jusqu’à 85 locomotives, elle dévoile pont tournant, machines d’époque et wagon de l’Orient-Express. Classée monument historique et soutenue par Stéphane Bern, elle vous plonge dans l’âge d’or du rail.

UN CHEF INVITÉ

Romain Tricot Il a fait sensation l’an dernier à Tablissime avec sa cuisine au brasero, alors il revient pour notre plus grand plaisir !

À travers son style rustique et raffiné, il a imaginé un menu d’exception qui promet fumée, saveurs et surprises gourmandes.

Et comme toujours, Tablissime aime vous surprendre…

Chaque détail compte — de la découverte du lieu à l’art de la table, en passant par des rencontres de passionnés.

LE MENU

Chez Tablissime, nous aimons les surprises…

Le menu reste donc caché pour les curieux qui aiment se laisser surprendre.

Mais pour les impatients, un petit indice se trouve tout en bas de cette page !

À noter aucun menu alternatif ne pourra être proposé sur place.

TARIF

Cette expérience est payante (119.90€ personne) et inclut

– Une immersion exclusive dans un lieu unique du Patrimoine Sarthois

– Une visite guidée

– Un cocktail d’accueil dans une ambiance conviviale

– Un menu raffiné en 4 temps

– Un accord mets & vins soigneusement sélectionné

– Une expérience pensée dans les moindres détails pour vous laisser un souvenir impérissable

A NOTER

L’événement sera photographié et filmé. Les images seront partagées sur nos réseaux sociaux après l’événement.

Nous avons hâte de vous accueillir pour cette nouvelle Tablissime, placée sous le signe de la convivialité, du partage .

44 Route de Nogent Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire contact@tablissime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When the art of the table meets the charm of heritage.

L’événement TABLISSIME à la Rotonde Ferroviaire Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72