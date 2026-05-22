Montval-sur-Loir

Un restaurant éphémère pour épicuriens et amoureux du patrimoine, dans un lieu hors du temps

44 Route de Nogent Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : 119.9 – 119.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Un restaurant éphémère pour épicuriens et amoureux du patrimoine, dans un lieu hors du temps

Depuis bientôt 3 ans, Tablissime propose aux Sarthois de redécouvrir le territoire à travers des restaurants éphémères imaginés dans des lieux patrimoniaux atypiques. Chaque édition invite à vivre une expérience immersive mêlant gastronomie, histoire et rencontres.

Et pour cette 11ème édition direction la Rotonde Ferroviaire de Montval-sur-Loir. Construite en 1890, elle est un joyau rare du patrimoine industriel. Ancien dépôt pouvant accueillir jusqu’à 85 locomotives, elle dévoile un pont tournant, des machines d’époque et un wagon de l’Orient-Express. Classée monument historique et soutenue par Stéphane Bern, elle vous plonge dans l’âge d’or du rail.

Le temps d’un repas, ce musée vivant se transforme en restaurant éphémère, offrant une parenthèse sensorielle entre patrimoine, gastronomie et convivialité. .

44 Route de Nogent Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 23 60 90 62 contact@tablissime.fr

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English :

An ephemeral restaurant for epicureans and heritage lovers, in a timeless setting

L’événement Un restaurant éphémère pour épicuriens et amoureux du patrimoine, dans un lieu hors du temps Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée du Loir