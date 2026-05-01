Fête du jeu vicq sur gartempe Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe

Fête du jeu

vicq sur gartempe parc de la mairie Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Sur la commune de Vicq sur gartempe.

Jeux en bois, jeux de société, jeux de construction etc…

Entrée libre et gratuite.

Jeux et lots à gagner ! .

vicq sur gartempe parc de la mairie Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11

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English : Fête du jeu

L’événement Fête du jeu Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne