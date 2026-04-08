Aix-Villemaur-Pâlis

Fête du jumelage

Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Du samedi 2 au dimanche 3 mai AIX-EN-OTHE Fête du jumelage.

Célébration des 30 ans de jumelage avec Neresheim (Allemagne) et des 14 ans de jumelage avec Bagnacavallo (Italie).

Le Comité de Jumelage du Pays d’Othe organise une série de cérémonies officielles pour célébrer deux anniversaires majeurs de la coopération européenne sur notre territoire.

Programme des cérémonies

Samedi 2 mai

10h30 Hôtel de Ville d’Aix-Villemaur-Pâlis Cérémonie officielle de renouvellement des jumelages en présence des délégations allemandes et italiennes. Inauguration de la Borne du Jumelage Jardin de la Maison du Pays d’Othe France Services, 2 rue du Maréchal Foch à Aix-en-Othe, suivie du Vin d’honneur offert à l’Hôtel de Ville.

20 h Dîner-Concert en fanfare animée par le groupe allemand Musikverein Nattheim à la salle des fêtes de Villemaur-sur-Vanne.

Dimanche 3 mai

11h Une aubade réunira les fanfares Arman’Sonne et Musikverein Nattheim sur la place de l’hôtel de ville entre la halle et l’église à Aix-en-Othe.

Informations et inscriptions +33 (0)6 82 26 50 93 ; https://jumothe.jimdoweb.com/ .

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 82 26 50 93

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L’événement Fête du jumelage Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance