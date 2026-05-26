Minerve

FETE DU LABEL GRAND SITE DE FRANCE

Minerve Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une journée festive et gratuite pour célébrer notre label !

Au programme dès 9h30 randonnées guidées, visites de chapelles, rencontres de vignerons et découverte du patrimoine géologique, conclues par un apéritif musical à Minerve.

Programme de la Fête du Label

09h30

SIRAN | De la pierre sèche et des capitelles

Randonnée avec l’Association Ensirandan pour découvrir le patrimoine de pierre sèche.

RDV près de la Chapelle ND de Centeilles GPS 43°19’40.9 N 2°39’09.4 E

CESSERAS | Le site de la grotte d’Aldène

Visite guidée passionnante du site archéologique en compagnie de l’Association Aldène.

RDV sur le plateau de Fauzan accessible depuis la RD182 GPS 43°21’07.6 N 2°42’00.3 E

AZILLANET | Au fil de l’eau jusqu’à la Font Grande

Randonnée thématique menée par Alain Barthès, Claire Delpech, Alexandre Dye et Jean-Pierre Ferrer.

RDV parking du cimetière le long de la RD168 GPS 43°19’20.9 N 2°44’06.7 E

LA CAUNETTE | Un sentier entre gorges et causse

Une belle randonnée de niveau moyen animée par l’Association Aphyllante.

RDV aire de repos le long de la RD10E5 GPS 43°21’05.6 N 2°46’41.6 E

VÉLIEUX | Des troupeaux dans le paysage

Découverte de l’élevage et du pastoralisme avec Audrey Schmitt, Henry Jacquin et Pierre Romanetto.

RDV aire d’accueil juste après le village GPS 43°23’09.2 N 2°44’02.9 E

11h00

LA LIVINIÈRE | Le site des meulières

Visite enrichissante animée par la Communauté de communes Du Minervois au Caroux.

RDV devant l’entrée du site au bord de la RD182 GPS 43°21’28.4 N 2°38’12.9 E

MINERVE | Une lecture de paysage sur The Panorama !

Session d’observation et décryptage des paysages avec Pierre Romanetto.

RDV route entre la Pujade et Le Pech GPS 43°20’39.1 N 2°45’12.1 E

12h00

SIRAN | Rencontre avec un vigneron

Visite exclusive d’une cave avec Patrick Moderc (places limitées, option restaurant).

RDV restaurant La Cave au bord de la RD168 GPS 43°18’52.9 N 2°39’53.3 E

CESSERAS | Moulins à eau dans les gorges de la Cesse

Randonnée avec repas tiré du sac, animée par François Azam et le Pays Haut Languedoc et Vignobles.

RDV aire d’accueil le long de la RD10E1 GPS 43°20’46.5 N 2°42’23.2 E

MINERVE | Trous d’eau, falaises, oiseaux…, dans les gorges du Brian

Randonnée (repas tiré du sac) avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

RDV sur le parking visiteurs au-dessus du village GPS 43°21’21.6 N 2°44’34.4 E

14h00

LA LIVINIÈRE | Des vignobles dans le paysage

Découverte de la viticulture locale avec Henri, Julien Deveyer et Pierre Romanetto.

RDV à côté du grand pin au bord de la RD182 GPS 43°21’27.2 N 2°38’10.0 E

CESSERAS | La chapelle Saint Germain

Profitez d’une visite libre de cet édifice en compagnie de Robert Marty.

RDV près de la Chapelle Saint Germain GPS 43°19’28.6 N 2°47’39.8 E

MINERVE | La cité médiévale

Visite guidée complète du village historique jusqu’aux célèbres ponts naturels avec Julien Gendron.

RDV devant l’Office de tourisme au centre du village GPS 43°21’07.6 N 2°44’06.7 E

15h30

SIRAN | La chapelle ND de Centeilles et ses fresques

Visite commentée de la chapelle médiévale avec l’Association des Amis de Centeilles.

RDV près de la Chapelle ND de Centeilles GPS 43°19’40.9 N 2°39’09.4 E

MINERVE | Le musée archéologique et l’église Saint Étienne

Visite historique approfondie menée par l’Association Ménerbès.

RDV devant le musée au centre du village GPS 43°21’07.6 N 2°44’06.7 E

17h30

MINERVE | Le Label Grand Site de France… Enfin !!

Accueil musical avec Ignis Fatuus, suivi des discours officiels et d’un apéritif convivial.

RDV au Belvédère du confluent GPS 43°21’12.1 N 2°44’51.1 E .

Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 6 31 43 83 08

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English :

A free, festive day to celebrate our label!

On the program from 9:30am: guided walks, chapel visits, meetings with winegrowers and discovery of our geological heritage, followed by a musical aperitif in Minerve.

L’événement FETE DU LABEL GRAND SITE DE FRANCE Minerve a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC