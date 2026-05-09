Fête du lac Saint-Point
Fête du lac Saint-Point samedi 6 juin 2026.
Saint-Point
Fête du lac
Lac Saint Point Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Fête du lac le 6 juin 2026 de l’association des amis du lac de Saint Point
Concours de pétanque, repas (macédoine, jambon à la broche avec patate, fromage et tartelettes) feux d’artifice et bal. .
Lac Saint Point Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 01 66 90 patriciajugnet@live.fr
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English : Fête du lac
L’événement Fête du lac Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-12 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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