Saint-Point

Fête du lac

Lac Saint Point Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Fête du lac le 6 juin 2026 de l’association des amis du lac de Saint Point

Concours de pétanque, repas (macédoine, jambon à la broche avec patate, fromage et tartelettes) feux d’artifice et bal. .

Lac Saint Point Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 01 66 90 patriciajugnet@live.fr

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English : Fête du lac

L’événement Fête du lac Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-12 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III