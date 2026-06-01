Fête du lait à la ferme, Ferme de la Grange Jabled, Brugny-Vaudancourt

Fête du lait à la ferme Dimanche 7 juin, 09h00 Ferme de la Grange Jabled Marne

⚠️ Sur réservation uniquement – places limitées !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Programme :

Petit-déjeuner à la ferme

9h – 10h45

Au plus près des vaches

Barbecue champêtre

À partir de 12h

Ambiance détendue

Douceur sucrée

Avec les délicieuses glaces de la Patisserie Chocolaterie Dallet

Bar ambulant Epernelles

Pour se rafraîchir et profiter pleinement de la journée ☀️

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Animations pour les enfants

Jeux, découvertes & bonne humeur

Buvette

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Tarifs petit-déjeuner

• Adulte : 7€

• Enfant (-12 ans) : 3€

• Gratuit -3 ans

• Tasse consignée : 5€

Barbecue : 10€

✨ On vous attend nombreux pour célébrer le lait, la ferme, la bio et la convivialité !

Ferme de la Grange Jabled Brugny-Vaudancourt, France, 51530 Brugny-Vaudancourt 51530 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 00 62 19 »}, {« type »: « email », « value »: « lagrangejabled@gmail.com »}]

Venez vivre une journée conviviale au cœur de la ferme ☀️ Entre nature, gourmandise et bonne humeur, on vous attend pour partager un moment authentique ! lait bio petit déjeuner