Piré-Chancé

Fête du Lait Bio

Ferme des Chesnais Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le dimanche 31 mai aura lieu la Fête du lait bio !

Venez déguster un petit-déjeuner bio et local à la ferme des Chesnais dans une ambiance conviviale et gourmande ! De nombreuses animations sont prévues petit-déjeuner, brunch, visite de ferme, traite ouverte, balade naturaliste, expo photos, ateliers beurre de baratte…

Retrouvez toutes les informations et la billetterie sur le site internet de la Fête du lait bio ! .

Ferme des Chesnais Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 77 09 51

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English :

L’événement Fête du Lait Bio Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUGIRON