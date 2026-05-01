Fête du Lait Bio Piré-Chancé
Fête du Lait Bio Piré-Chancé dimanche 31 mai 2026.
Piré-Chancé
Fête du Lait Bio
Ferme des Chesnais Piré-Chancé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le dimanche 31 mai aura lieu la Fête du lait bio !
Venez déguster un petit-déjeuner bio et local à la ferme des Chesnais dans une ambiance conviviale et gourmande ! De nombreuses animations sont prévues petit-déjeuner, brunch, visite de ferme, traite ouverte, balade naturaliste, expo photos, ateliers beurre de baratte…
Retrouvez toutes les informations et la billetterie sur le site internet de la Fête du lait bio ! .
Ferme des Chesnais Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 77 09 51
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English :
L’événement Fête du Lait Bio Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CHATEAUGIRON