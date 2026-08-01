Fête du Lavoir Woippy
samedi 22 août 2026 · Woippy
Informations pratiques
Woippy
Fête du Lavoir
rue du Lavoir Woippy Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-23 23:59:00
Date(s) :
2026-08-22
Programme de la 24ème Fête du Lavoir à Woippy
Samedi Inauguration officielle par Cédric GOUTH, Maire de Woippy, vin d’honneur, grand bal avec l’Orchestre Benoit PRZYBYLA et spectacle cabaret suivi d’une soirée Disc-jockey années 80 90 2000
Dimanche Bal avec Patricia CROLBOIS et ses musiciens, scène musicale et spectacle sosie Patrick SEBASTIEN.Tout public
0 .
rue du Lavoir Woippy 57140 Moselle Grand Est +33 3 87 34 63 00
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English :
Program for the 24th Fête du Lavoir in Woippy:
Saturday: Official opening by Cédric GOUTH, Mayor of Woippy, reception, grand ball with the Benoit PRZYBYLA Orchestra, and a cabaret show followed by an ’80s DJ night ? 90–2000
Sunday: Dance with Patricia CROLBOIS and her musicians, live music, and a Patrick SEBASTIEN look-alike show.
L’événement Fête du Lavoir Woippy a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ