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AGENDA · Woippy

Fête du Lavoir Woippy

samedi 22 août 2026 · Woippy

Fête du Lavoir Woippy

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
rue du Lavoir
Ville
57140 Woippy
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Woippy

Fête du Lavoir

rue du Lavoir Woippy Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-23 23:59:00

Date(s) :
2026-08-22

Programme de la 24ème Fête du Lavoir à Woippy

Samedi Inauguration officielle par Cédric GOUTH, Maire de Woippy, vin d’honneur, grand bal avec l’Orchestre Benoit PRZYBYLA et spectacle cabaret suivi d’une soirée Disc-jockey années 80 90 2000

Dimanche Bal avec Patricia CROLBOIS et ses musiciens, scène musicale et spectacle sosie Patrick SEBASTIEN.Tout public
0  .

rue du Lavoir Woippy 57140 Moselle Grand Est +33 3 87 34 63 00 

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English :

Program for the 24th Fête du Lavoir in Woippy:

Saturday: Official opening by Cédric GOUTH, Mayor of Woippy, reception, grand ball with the Benoit PRZYBYLA Orchestra, and a cabaret show followed by an ’80s DJ night ? 90–2000

Sunday: Dance with Patricia CROLBOIS and her musicians, live music, and a Patrick SEBASTIEN look-alike show.

L’événement Fête du Lavoir Woippy a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ

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