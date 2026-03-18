Informations pratiques

Thannenkirch

Fête du livre

Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-16

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

Venez célébrer la culture littéraire à l’occasion de cette édition de la fête du livre à Thannenkirch !

Venez célébrer la culture littéraire à l’occasion de cette édition de la fête du livre à Thannenkirch ! Plus d’informations à venir. .

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 6 21 37 44 69

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English :

Come and celebrate literary culture at this year’s Thannenkirch Book Festival!

L’événement Fête du livre Thannenkirch a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr