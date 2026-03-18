Fête du livre Thannenkirch
vendredi 16 octobre 2026 · Thannenkirch
Informations pratiques
Thannenkirch
Fête du livre
Thannenkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-16
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18
Venez célébrer la culture littéraire à l’occasion de cette édition de la fête du livre à Thannenkirch !
Venez célébrer la culture littéraire à l’occasion de cette édition de la fête du livre à Thannenkirch ! Plus d’informations à venir. .
Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 6 21 37 44 69
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English :
Come and celebrate literary culture at this year’s Thannenkirch Book Festival!
L’événement Fête du livre Thannenkirch a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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