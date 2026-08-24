Marché de Noël Thannenkirch
samedi 12 décembre 2026 · Thannenkirch
Informations pratiques
Thannenkirch
Marché de Noël
place Francis Gassmann Thannenkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 16:00:00
fin : 2026-12-12 20:00:00
Date(s) :
2026-12-12 2026-12-13
Émerveillement garanti à Thannenkirch, village de montagne au charme authentique où la magie de Noël sera forcément au rendez-vous !
Le village de Thannenkirch vous invite à découvrir l’âme d’un marché de Noël authentique d’un petit village de montagne. Au programme: artisans locaux, chants et contes de Noël, visite de la crèche, ‘Christkindel’,concert de l’avent, petite restauration au coin du feu… 0 .
place Francis Gassmann Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
You will be amazed in Thannenkirch, a mountain village with an authentic charm where the magic of Christmas is bound to happen!
L’événement Marché de Noël Thannenkirch a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
À voir aussi à Thannenkirch (Haut-Rhin)
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