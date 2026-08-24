Informations pratiques

Thannenkirch

Marché de Noël

place Francis Gassmann Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 16:00:00

fin : 2026-12-12 20:00:00

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-13

Émerveillement garanti à Thannenkirch, village de montagne au charme authentique où la magie de Noël sera forcément au rendez-vous !

Le village de Thannenkirch vous invite à découvrir l’âme d’un marché de Noël authentique d’un petit village de montagne. Au programme: artisans locaux, chants et contes de Noël, visite de la crèche, ‘Christkindel’,concert de l’avent, petite restauration au coin du feu… 0 .

place Francis Gassmann Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You will be amazed in Thannenkirch, a mountain village with an authentic charm where the magic of Christmas is bound to happen!

L’événement Marché de Noël Thannenkirch a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr