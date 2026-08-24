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AGENDA · Thannenkirch

Marché de Noël Thannenkirch

samedi 12 décembre 2026 · Thannenkirch

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
place Francis Gassmann
Ville
68590 Thannenkirch
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Thannenkirch

Marché de Noël

place Francis Gassmann Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 16:00:00
fin : 2026-12-12 20:00:00

Date(s) :
2026-12-12 2026-12-13

Émerveillement garanti à Thannenkirch, village de montagne au charme authentique où la magie de Noël sera forcément au rendez-vous !
Le village de Thannenkirch vous invite à découvrir l’âme d’un marché de Noël authentique d’un petit village de montagne. Au programme: artisans locaux, chants et contes de Noël, visite de la crèche, ‘Christkindel’,concert de l’avent, petite restauration au coin du feu… 0  .

place Francis Gassmann Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23  info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

You will be amazed in Thannenkirch, a mountain village with an authentic charm where the magic of Christmas is bound to happen!

L’événement Marché de Noël Thannenkirch a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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