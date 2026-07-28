Informations pratiques

Auberchicourt

Fête du Loup

Rue du Chaufour Auberchicourt Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Fête du Loup fait son retour les 19 et 20 septembre 2026 à Auberchicourt. Spectacle de feu, marché médiéval et animations.

La Ville d’Auberchicourt vous donne rendez-vous pour la 5ème édition de la Fête du Loup les 19 et 20 septembre 2026. Un week-end au cœur du monde médiéval pour le bonheur des passionnés et des curieux.

Au programme

– Samedi soir marché médiéval et spectacle de feu

– Dimanche marché médiéval et animations toute la journée

Préparez vos costumes, ça va être un week-end de dingue ! .

Rue du Chaufour Auberchicourt 59165 Nord Hauts-de-France +33 3 27 92 43 30

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English :

The F%EAte du Loup is back on September 19 and 20, 2026, in Auberchicourt. Fire show, medieval parade, and entertainment.

L’événement Fête du Loup Auberchicourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent