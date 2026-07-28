Fête du Loup Auberchicourt
samedi 19 septembre 2026 · Auberchicourt
Informations pratiques
Auberchicourt
Fête du Loup
Rue du Chaufour Auberchicourt Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La Fête du Loup fait son retour les 19 et 20 septembre 2026 à Auberchicourt. Spectacle de feu, marché médiéval et animations.
La Ville d’Auberchicourt vous donne rendez-vous pour la 5ème édition de la Fête du Loup les 19 et 20 septembre 2026. Un week-end au cœur du monde médiéval pour le bonheur des passionnés et des curieux.
Au programme
– Samedi soir marché médiéval et spectacle de feu
– Dimanche marché médiéval et animations toute la journée
Préparez vos costumes, ça va être un week-end de dingue ! .
Rue du Chaufour Auberchicourt 59165 Nord Hauts-de-France +33 3 27 92 43 30
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English :
The F%EAte du Loup is back on September 19 and 20, 2026, in Auberchicourt. Fire show, medieval parade, and entertainment.
L’événement Fête du Loup Auberchicourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent