UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auberchicourt

Fête du Loup Auberchicourt

samedi 19 septembre 2026 · Auberchicourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Rue du Chaufour
Ville
59165 Auberchicourt
Département
Nord
Tarif

Auberchicourt

Fête du Loup

Rue du Chaufour Auberchicourt Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

La Fête du Loup fait son retour les 19 et 20 septembre 2026 à Auberchicourt. Spectacle de feu, marché médiéval et animations.
La Ville d’Auberchicourt vous donne rendez-vous pour la 5ème édition de la Fête du Loup les 19 et 20 septembre 2026. Un week-end au cœur du monde médiéval pour le bonheur des passionnés et des curieux.
Au programme
– Samedi soir marché médiéval et spectacle de feu
– Dimanche marché médiéval et animations toute la journée

Préparez vos costumes, ça va être un week-end de dingue !   .

Rue du Chaufour Auberchicourt 59165 Nord Hauts-de-France +33 3 27 92 43 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The F%EAte du Loup is back on September 19 and 20, 2026, in Auberchicourt. Fire show, medieval parade, and entertainment.

L’événement Fête du Loup Auberchicourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent

À voir aussi à Auberchicourt (Nord)