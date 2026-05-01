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Fête du marché de Plazac Salle Polyvalente Plazac

Fête du marché de Plazac Salle Polyvalente Plazac

Fête du marché de Plazac Salle Polyvalente Plazac vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : 1 allée des prunus

Ville : 24580 Plazac

Département : Dordogne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Plazac

Fête du marché de Plazac

Salle Polyvalente 1 allée des prunus Plazac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

16h Fête du marché. A partir de 20h marché gourmand (pensez à vos couverts !). Au programme spécialités asiatiques et marocaines, pépites du terroir, gourmandises sucrées. Gratuit
On se retrouve pour la Fête du Marché dès 16h !

Après vos emplettes, place au marché gourmand et à la dégustation sous la halle à partir de 20h.
Au programme
Spécialités asiatiques et marocaines
Pépites du terroir et fruits frais
Gourmandises sucrées pour les becs fins

Venez nombreux pour goûter, partager et célébrer nos producteurs   .

Salle Polyvalente 1 allée des prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 71 22  plazac.mairie@wanadoo.fr

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English : Fête du marché de Plazac

4pm: Market party. From 8pm: gourmet market (bring your cutlery!). On the program: Asian and Moroccan specialties, local nuggets, sweet treats. Free

L’événement Fête du marché de Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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