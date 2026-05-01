Fête du marché de Plazac Salle Polyvalente Plazac
Fête du marché de Plazac Salle Polyvalente Plazac vendredi 29 mai 2026.
Plazac
Fête du marché de Plazac
Salle Polyvalente 1 allée des prunus Plazac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
16h Fête du marché. A partir de 20h marché gourmand (pensez à vos couverts !). Au programme spécialités asiatiques et marocaines, pépites du terroir, gourmandises sucrées. Gratuit
On se retrouve pour la Fête du Marché dès 16h !
Après vos emplettes, place au marché gourmand et à la dégustation sous la halle à partir de 20h.
Au programme
Spécialités asiatiques et marocaines
Pépites du terroir et fruits frais
Gourmandises sucrées pour les becs fins
Venez nombreux pour goûter, partager et célébrer nos producteurs .
Salle Polyvalente 1 allée des prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 71 22 plazac.mairie@wanadoo.fr
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English : Fête du marché de Plazac
4pm: Market party. From 8pm: gourmet market (bring your cutlery!). On the program: Asian and Moroccan specialties, local nuggets, sweet treats. Free
L’événement Fête du marché de Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère