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AGENDA · Saint-Claud

Fête du miel, de l’abeille et de l’apiculture Salles des fêtes de Saint-Claud Saint-Claud

dimanche 30 août 2026 · Salles des fêtes de Saint-Claud · Saint-Claud

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salles des fêtes de Saint-Claud
Adresse
Salle des fêtes
Ville
16450 Saint-Claud
Département
Charente
Tarif

Saint-Claud

Fête du miel, de l’abeille et de l’apiculture

Salles des fêtes de Saint-Claud Salle des fêtes Saint-Claud Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Fête du miel, de l’abeille et de l’apiculture
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Salles des fêtes de Saint-Claud Salle des fêtes Saint-Claud 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 22 33 82  abeillenoirestclaudaise@gmail.com

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English :

Honey, Bees, and Beekeeping Festival

L’événement Fête du miel, de l’abeille et de l’apiculture Saint-Claud a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Charente Limousine

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