Fête du miel, de l’abeille et de l’apiculture Salles des fêtes de Saint-Claud Saint-Claud
dimanche 30 août 2026 · Salles des fêtes de Saint-Claud · Saint-Claud
Informations pratiques
Saint-Claud
Fête du miel, de l’abeille et de l’apiculture
Salles des fêtes de Saint-Claud Salle des fêtes Saint-Claud Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Fête du miel, de l’abeille et de l’apiculture
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Salles des fêtes de Saint-Claud Salle des fêtes Saint-Claud 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 22 33 82 abeillenoirestclaudaise@gmail.com
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English :
Honey, Bees, and Beekeeping Festival
L’événement Fête du miel, de l’abeille et de l’apiculture Saint-Claud a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Charente Limousine