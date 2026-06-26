Informations pratiques

Saint-Claud

PAH- Les visites de village, SAINT-CLAUD, UN VILLAGE AU COEUR DE LA LÉGENDE DE CLODOALD

Place des Tilleuls Saint-Claud Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 10:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le village, qui tient son nom d’un ermite du VIIe siècle, était le siège d’une baronnie rattachée aux comtes de La

Rochefoucauld. Il abritait également un prieuré dépendant de l’abbaye de Charroux

.

Place des Tilleuls Saint-Claud 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

The village, which takes its name from a 7th-century hermit, was the seat of a barony affiliated with the Counts of La

Rochefoucauld. It was also home to a priory dependent on the Abbey of Charroux

L’événement PAH- Les visites de village, SAINT-CLAUD, UN VILLAGE AU COEUR DE LA LÉGENDE DE CLODOALD Saint-Claud a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine