PAH- Les visites de village, SAINT-CLAUD, UN VILLAGE AU COEUR DE LA LÉGENDE DE CLODOALD Saint-Claud
vendredi 7 août 2026 · Saint-Claud
Informations pratiques
Saint-Claud
PAH- Les visites de village, SAINT-CLAUD, UN VILLAGE AU COEUR DE LA LÉGENDE DE CLODOALD
Place des Tilleuls Saint-Claud Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 10:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le village, qui tient son nom d’un ermite du VIIe siècle, était le siège d’une baronnie rattachée aux comtes de La
Rochefoucauld. Il abritait également un prieuré dépendant de l’abbaye de Charroux
.
Place des Tilleuls Saint-Claud 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
The village, which takes its name from a 7th-century hermit, was the seat of a barony affiliated with the Counts of La
Rochefoucauld. It was also home to a priory dependent on the Abbey of Charroux
L’événement PAH- Les visites de village, SAINT-CLAUD, UN VILLAGE AU COEUR DE LA LÉGENDE DE CLODOALD Saint-Claud a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine