Informations pratiques

Villemaury

Fête du moulin de Frouville-Pensier

Routes départementales D31 et D144-6 Villemaury Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Pour les 200 ans du moulin à vent de Frouville-Pensier et les Journées Européennes du Patrimoine, visite gratuite du moulin du vendredi au dimanche de 10h00 à 19h00. Le samedi fête du moulin avec jeux pour petits et grands , apéritif, barbecue et feu d’artifice.

Vendredi, samedi et dimanche Visite gratuite de 10h00 à 19h00

Le samedi Fête des 200 ans du moulin

Jeux pour petits et grands à partir de 18h00

Apéritif offert à partir de 19h00

Barbecue et feu d’artifice

Animations proposées par l’Association de sauvegarde du moulin de Frouville-Pensier, l’Association des Bambins de Beauce, l’Amicale des Pompiers d’Ozoir-le-Breuil-Villampuy et le Comité des fêtes d’Ozoir-le-Breuil. .

Routes départementales D31 et D144-6 Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 77 72 57 cfo28200@gmail.com

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English :

To celebrate the 200th anniversary of the Frouville-Pensier windmill and European Heritage Days, free tours of the mill are available Friday through Sunday from 10:00 a.m. to 7:00 p.m. On Saturday, there will be a mill festival featuring games for all ages, drinks, a barbecue, and fireworks.

L’événement Fête du moulin de Frouville-Pensier Villemaury a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN