Informations pratiques

Villemaury

Journée Karting du Rotary Club Dunois

Circuit de Dunois Kart Villemaury Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Profitez en famille ou entre amis d’une journée de karting.

Informations et réservations par téléphone. .

Circuit de Dunois Kart Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 64 72 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a day of go-karting with family or friends.

L’événement Journée Karting du Rotary Club Dunois Villemaury a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND CHATEAUDUN