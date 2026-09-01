AGENDA · Villemaury
Journée Karting du Rotary Club Dunois Villemaury
samedi 19 septembre 2026 · Villemaury
Informations pratiques
Villemaury
Journée Karting du Rotary Club Dunois
Circuit de Dunois Kart Villemaury Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19 14:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Profitez en famille ou entre amis d’une journée de karting.
Informations et réservations par téléphone. .
Circuit de Dunois Kart Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 64 72 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a day of go-karting with family or friends.
L’événement Journée Karting du Rotary Club Dunois Villemaury a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Villemaury (Eure-et-Loir)
- Fête du moulin de Frouville-Pensier Villemaury 18 septembre 2026