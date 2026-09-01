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Journée Karting du Rotary Club Dunois Villemaury

samedi 19 septembre 2026 · Villemaury

Journée Karting du Rotary Club Dunois Villemaury

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Circuit de Dunois Kart
Ville
28200 Villemaury
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Villemaury

Journée Karting du Rotary Club Dunois

Circuit de Dunois Kart Villemaury Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Profitez en famille ou entre amis d’une journée de karting.
Informations et réservations par téléphone.   .

Circuit de Dunois Kart Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 64 72 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a day of go-karting with family or friends.

L’événement Journée Karting du Rotary Club Dunois Villemaury a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND CHATEAUDUN

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