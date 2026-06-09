Fête du Moulin Saint-Michel Rue des Roches Olive Saint-Quay-Portrieux
Fête du Moulin Saint-Michel Rue des Roches Olive Saint-Quay-Portrieux samedi 26 septembre 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Fête du Moulin Saint-Michel
Rue des Roches Olive Moulin Saint Michel Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Rendez-vous au Moulin pour la mise au vent des ailes, visites guidées et
mouture de farine.
Par l’Amicale des moulin,fontaines et lavoirs. De 12h à 17h30. .
Rue des Roches Olive Moulin Saint Michel Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 50 04
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L’événement Fête du Moulin Saint-Michel Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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