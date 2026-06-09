Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du Moulin Saint-Michel Rue des Roches Olive Saint-Quay-Portrieux

Fête du Moulin Saint-Michel Rue des Roches Olive Saint-Quay-Portrieux samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Rue des Roches Olive

Adresse : Moulin Saint Michel

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Fête du Moulin Saint-Michel

Rue des Roches Olive Moulin Saint Michel Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Rendez-vous au Moulin pour la mise au vent des ailes, visites guidées et
mouture de farine.

Par l’Amicale des moulin,fontaines et lavoirs. De 12h à 17h30.   .

Rue des Roches Olive Moulin Saint Michel Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 50 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du Moulin Saint-Michel Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

À voir aussi à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)