Fête du Moulin Saint-Michel Rue des Roches Olive Saint-Quay-Portrieux samedi 26 septembre 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Fête du Moulin Saint-Michel

Rue des Roches Olive Moulin Saint Michel Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Rendez-vous au Moulin pour la mise au vent des ailes, visites guidées et

mouture de farine.

Par l’Amicale des moulin,fontaines et lavoirs. De 12h à 17h30. .

Rue des Roches Olive Moulin Saint Michel Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 50 04

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English :

L’événement Fête du Moulin Saint-Michel Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme