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Fête du Moulin Saint-Yan

Fête du Moulin Saint-Yan samedi 30 mai 2026.

Adresse : Minoterie BRIVOT moulin maréchal

Ville : 71600 Saint-Yan

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Yan

Fête du Moulin

Minoterie BRIVOT moulin maréchal Saint-Yan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Fête du Moulin

Venez découvrir et visiter le dernier Moulin à eau de l’Arconce

-Visite du Moulin à partir de 10h00
– Exposition et ventes exposants, créateurs, artisans locaux et producteurs
– Vente de spécialités boulangère
– Concours de dessin Dessine moi un moulin

Repas sur place midi et soir   .

Minoterie BRIVOT moulin maréchal Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 90 91 

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English : Fête du Moulin

L’événement Fête du Moulin Saint-Yan a été mis à jour le 2026-05-23 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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