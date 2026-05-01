Fête du Moulin Saint-Yan
Fête du Moulin Saint-Yan samedi 30 mai 2026.
Saint-Yan
Fête du Moulin
Minoterie BRIVOT moulin maréchal Saint-Yan Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Fête du Moulin
Venez découvrir et visiter le dernier Moulin à eau de l’Arconce
-Visite du Moulin à partir de 10h00
– Exposition et ventes exposants, créateurs, artisans locaux et producteurs
– Vente de spécialités boulangère
– Concours de dessin Dessine moi un moulin
Repas sur place midi et soir .
Minoterie BRIVOT moulin maréchal Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 90 91
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English : Fête du Moulin
L’événement Fête du Moulin Saint-Yan a été mis à jour le 2026-05-23 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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