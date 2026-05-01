Saint-Yan

Fête du Moulin

Minoterie BRIVOT moulin maréchal Saint-Yan Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Fête du Moulin

Venez découvrir et visiter le dernier Moulin à eau de l’Arconce

-Visite du Moulin à partir de 10h00

– Exposition et ventes exposants, créateurs, artisans locaux et producteurs

– Vente de spécialités boulangère

– Concours de dessin Dessine moi un moulin

Repas sur place midi et soir .

Minoterie BRIVOT moulin maréchal Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 90 91

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English : Fête du Moulin

L’événement Fête du Moulin Saint-Yan a été mis à jour le 2026-05-23 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III