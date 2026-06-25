Hayange

Fête du mouton

Rue du 6 juin 1944 Hayange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

La fête du mouton célèbre sa 41e année !

41 ans de convivialité, de chansons et surtout… de gigots !

Au programme du week-end spectacles, animation musicale et le dimanche soir ma grande vedette !

Mise en place d’un marché des artisans le dimancheTout public

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Rue du 6 juin 1944 Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49 mairie@ville-hayange.fr

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English :

The Sheep Festival is celebrating its 41st year!

41 years of fun, songs, and above all… lamb legs!

The weekend’s program features shows, live music, and on Sunday evening: my big star!

An artisans’ market will be set up on Sunday

L’événement Fête du mouton Hayange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME