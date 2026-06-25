Fête du mouton Hayange
Fête du mouton Hayange samedi 8 août 2026.
Hayange
Fête du mouton
Rue du 6 juin 1944 Hayange Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
La fête du mouton célèbre sa 41e année !
41 ans de convivialité, de chansons et surtout… de gigots !
Au programme du week-end spectacles, animation musicale et le dimanche soir ma grande vedette !
Mise en place d’un marché des artisans le dimancheTout public
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Rue du 6 juin 1944 Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49 mairie@ville-hayange.fr
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English :
The Sheep Festival is celebrating its 41st year!
41 years of fun, songs, and above all… lamb legs!
The weekend’s program features shows, live music, and on Sunday evening: my big star!
An artisans’ market will be set up on Sunday
L’événement Fête du mouton Hayange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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