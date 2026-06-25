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Fête du mouton Hayange

Fête du mouton Hayange

Fête du mouton Hayange samedi 8 août 2026.

Adresse
Rue du 6 juin 1944
Ville
57700 Hayange
Département
Moselle
Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Tarif

Hayange

Fête du mouton

Rue du 6 juin 1944 Hayange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

La fête du mouton célèbre sa 41e année !

41 ans de convivialité, de chansons et surtout… de gigots !
Au programme du week-end spectacles, animation musicale et le dimanche soir ma grande vedette !
Mise en place d’un marché des artisans le dimancheTout public
  .

Rue du 6 juin 1944 Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49  mairie@ville-hayange.fr

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English :

The Sheep Festival is celebrating its 41st year!

41 years of fun, songs, and above all… lamb legs!
The weekend’s program features shows, live music, and on Sunday evening: my big star!
An artisans’ market will be set up on Sunday

L’événement Fête du mouton Hayange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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