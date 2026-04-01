Fête du pain ! Café du Village Anères

Anères

Fête du pain !

Café du Village ANERES Anères Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Fête du Pain & Spectacle

Venez vous initier à la boulangerie >>> ce métier ancestral qui traverse les âges et fait des blés les plus tendres un aliment de base de notre alimentation !

Venez mettre la main à la pâte ;)

Spectacle familiale à 21h Levain-Mer du fournilvagabond >> un voyage croustillant au pays du pain !

Pains, boissons, repas et spectacle sont en participation libre et consciente

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Café du Village ANERES Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie remue.meninges@free.fr

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English :

Bread Festival & Show

Come and try your hand at baking >>> an ancestral craft that has stood the test of time, making the softest wheat a staple of our diet!

Come and get your hands dirty ;)

Family show at 9pm Levain-Mer by fournilvagabond >> a crunchy journey to the land of bread!

Bread, drinks, meal and show are all free of charge

L’événement Fête du pain ! Anères a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de Neste-Barousse|CDT65