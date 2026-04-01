Fête du pain ! Café du Village Anères
Fête du pain ! Café du Village Anères mercredi 22 avril 2026.
Anères
Fête du pain !
Café du Village ANERES Anères Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Fête du Pain & Spectacle
Venez vous initier à la boulangerie >>> ce métier ancestral qui traverse les âges et fait des blés les plus tendres un aliment de base de notre alimentation !
Venez mettre la main à la pâte ;)
Spectacle familiale à 21h Levain-Mer du fournilvagabond >> un voyage croustillant au pays du pain !
Pains, boissons, repas et spectacle sont en participation libre et consciente
.
Café du Village ANERES Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie remue.meninges@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bread Festival & Show
Come and try your hand at baking >>> an ancestral craft that has stood the test of time, making the softest wheat a staple of our diet!
Come and get your hands dirty ;)
Family show at 9pm Levain-Mer by fournilvagabond >> a crunchy journey to the land of bread!
Bread, drinks, meal and show are all free of charge
L’événement Fête du pain ! Anères a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Anères (Hautes-Pyrénées)
- Ateliers de danse ANERES Anères 18 avril 2026
- Ateliers de danse ANERES Anères 9 mai 2026
- Ateliers de danse ANERES Anères 20 juin 2026