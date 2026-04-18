Fête du pain aux fruits et de l’artisanat Place de la Mairie Tendon

Tendon

Fête du pain aux fruits et de l’artisanat

Place de la Mairie 23 route des Cascades Tendon Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Dans l’ambiance authentique et conviviale des montagnards vosgiens, venez passer un dimanche hors du temps à Tendon, lors de la fête du pain aux fruits et de l’artisanat. Vous découvrirez la vie vosgienne d’Antan au rythme de la ferme, des travaux des champs et du battage du blé comme au siècle dernier. Les nombreux artisans d’art vous présenteront leur savoir-faire unique. Bien entendu, vous pourrez déguster le pain traditionnel pétri à la main et cuit au four à bois communal ainsi que les nombreux pains aux fruits qui font la renommée de la fête depuis 41 ans. Tout au long de la journée les spectacles Folkloriques Les Bequillons raviront vos yeux et vos oreilles. Pour vous remettre de toutes ces émotions, vous pourrez vous délecter des plats traditionnels concoctés par nos soins, beignets râpés, assiette vosgienne, tarte aux brimbelles… La buvette et le bistrot d’époque vous accueilleront avec joie pour vous servir toutes sortes de rafraîchissements. Organisée par l’Amicale Laïque de Tendon, les bénéfices de cette fête financent les activités des enfants scolarisés à l’école de Tendon.Tout public

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Place de la Mairie 23 route des Cascades Tendon 88460 Vosges Grand Est +33 6 70 72 79 06 amitodas88@gmail.com

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English :

Come and spend a timeless Sunday in Tendon, in the authentic, friendly atmosphere of the Vosges mountains, at the fruit bread and crafts festival. You’ll discover how life was in the Vosges in days gone by, with farm work and wheat threshing just like in the last century. The many craftsmen and women present their unique skills. And, of course, you’ll be able to sample the traditional bread, kneaded by hand and baked in the local wood-fired oven, as well as the many fruit loaves for which the festival has been famous for 41 years. Throughout the day, Les Bequillons folk shows will delight your eyes and ears. To recover from all these emotions, you can enjoy traditional dishes concocted by us: grated doughnuts, Vosgian plate, brimbelle tart? The refreshment bar and period bistro will be happy to serve you all kinds of refreshments. Organized by the Amicale Laïque de Tendon, profits from this event fund activities for children attending Tendon school.

L’événement Fête du pain aux fruits et de l’artisanat Tendon a été mis à jour le 2026-04-18 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES