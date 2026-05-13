Nuits des forêts à la cascade de Tendon Parking de la grande cascade Tendon

Tendon

Nuits des forêts à la cascade de Tendon

Parking de la grande cascade Chemin des cascades Tendon Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Entre expériences scientifiques et exploration du vivant, Le Petits Débrouillards vous invitent à une après midi et soirée immersive au cœur des cascades de Tendon dans le cadre du festival Nuits des Forêts. A travers ateliers participatifs et rando-sciences, petits et grands partiront à la découverte des arbres, de l’eau, de la biodiversité et des équilibres fragiles qui façonnent les écosystèmes forestiers. A partir de 6ans. Inscription sur Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/les-petits-debrouillards-grand-est/evenements/nuit-de-foret-2026-tendonTout public

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Parking de la grande cascade Chemin des cascades Tendon 88460 Vosges Grand Est

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English :

Le Petits Débrouillards invites you to an immersive afternoon and evening in the heart of the Tendon waterfalls, as part of the Nuits des Forêts festival. Through participatory workshops and science hikes, young and old alike will discover trees, water, biodiversity and the fragile balances that shape forest ecosystems. Ages 6 and up. Registration on Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/les-petits-debrouillards-grand-est/evenements/nuit-de-foret-2026-tendon

L’événement Nuits des forêts à la cascade de Tendon Tendon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES