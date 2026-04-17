Fête du pain et de la bière Saint-Priest-sous-Aixe
Fête du pain et de la bière Saint-Priest-sous-Aixe vendredi 1 mai 2026.
Saint-Priest-sous-Aixe
Fête du pain et de la bière
Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Fête de la bière et du pain organisée par le Football Club de la commune.
Plein de bonnes choses et d’activités au programme!
Stands d’artisanat locaux, pain cuit au feu de bois dans les fours à bois locaux, vide-greniers à découvrir dans les rues, balades à poney pour le plaisir des enfants.
Restauration sur place, menu choucroute. Choucroute à emporter ou à l’assiette sur place. .
Saint-Priest-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 63 64 26
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English :
L’événement Fête du pain et de la bière Saint-Priest-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Val de Vienne
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