Fête du pain et repas champêtre Saint-Haon
dimanche 9 août 2026 · Saint-Haon
Informations pratiques
Saint-Haon
Fête du pain et repas champêtre
Chambouttes Saint-Haon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Fête du pain cuit au feu de bois et repas champêtre.
Repas sur réservation
– salade composées, cuisses de poulet grillées, frites, fromage de pays, fruit, café.
Boissons non comprises
Vente de pain, buvette sur place.
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Chambouttes Saint-Haon 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 79 02
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English :
Wood-fired bread festival and country-style meal.
Meals by reservation:
– Mixed salads, grilled chicken thighs, French fries, local cheese, fruit, coffee.
Drinks not included.
Bread for sale; refreshments available on site.
L’événement Fête du pain et repas champêtre Saint-Haon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire