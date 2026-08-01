Informations pratiques

Saint-Haon

Fête du pain et repas champêtre

Chambouttes Saint-Haon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Fête du pain cuit au feu de bois et repas champêtre.

Repas sur réservation

– salade composées, cuisses de poulet grillées, frites, fromage de pays, fruit, café.

Boissons non comprises

Vente de pain, buvette sur place.

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Chambouttes Saint-Haon 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 79 02

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English :

Wood-fired bread festival and country-style meal.

Meals by reservation:

– Mixed salads, grilled chicken thighs, French fries, local cheese, fruit, coffee.

Drinks not included.

Bread for sale; refreshments available on site.

L’événement Fête du pain et repas champêtre Saint-Haon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire