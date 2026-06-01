Vaylats

Fête du pain et Vide-greniers à Vaylats

100 rue du Couvent Vaylats Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Une journée conviviale sous les tilleuls, au profit du fonds de solidarité du couvent.

Une journée conviviale sous les tilleuls, au profit du fonds de solidarité du couvent.

.

100 rue du Couvent Vaylats 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 63 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial day under the lime trees, benefiting the convent’s solidarity fund.

L’événement Fête du pain et Vide-greniers à Vaylats Vaylats a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot