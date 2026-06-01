Fête du pain et Vide-greniers à Vaylats Vaylats
Fête du pain et Vide-greniers à Vaylats Vaylats dimanche 21 juin 2026.
Vaylats
Fête du pain et Vide-greniers à Vaylats
100 rue du Couvent Vaylats Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Une journée conviviale sous les tilleuls, au profit du fonds de solidarité du couvent.
Une journée conviviale sous les tilleuls, au profit du fonds de solidarité du couvent.
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100 rue du Couvent Vaylats 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 63 51
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English :
A convivial day under the lime trees, benefiting the convent’s solidarity fund.
L’événement Fête du pain et Vide-greniers à Vaylats Vaylats a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot