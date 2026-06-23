Fête du pain Village de Guelvez Querrien samedi 4 juillet 2026.

Querrien

Fête du pain

Village de Guelvez Guelvez Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La fête du pain revient à Guelvez

Cette année, découvertes des vignes de Guelvez, accompagnée des commentaires de Laura Chauqué.

Le travail des boulangers devant le four sera à nouveau visible, avec la sortie de pains et brioches.

Le marché rassemblera des producteurs locaux, des artisans et des associations.

Parmi les animations, le triporteur pousse pousse présenté par les petits bonheurs , une initiation au tir à l’arc avec les archers de Querrien et des jeux bretons.

A 12h, un repas crêpes sera servi sous le chapiteau ainsi que des glaces.

Le fest-deiz et bal folk avec Chifern animeront la scène jusqu’à 18h.

A 18 h, une randonnée dînatoire débutera sur des parcours de 5 et 8 km, avec quatre haltes gourmandes et la découverte d’un nouveau vignoble avec Xavier Robert.

La réservation est obligatoire pour la randonnée.

Buvette sur place. .

Village de Guelvez Guelvez Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 38 32 04 36

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English :

L’événement Fête du pain Querrien a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS