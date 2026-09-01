Fête du Parc Birabeille spectacle musical Une gomme et un crayon Mios
vendredi 11 septembre 2026 · Mios
Informations pratiques
Mios
Fête du Parc Birabeille spectacle musical Une gomme et un crayon
7 Allée de Val de San Vicente Mios Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le week-end de la Fête du Parc Birabeille débutera avec le spectacle musical Une gomme et un crayon de la Cie Do Rêve Mi. Pensé pour les enfants de 2 à 6 ans, ce conte sensible mêle musique, théâtre et dessins colorés dans un univers plein d’imagination et de douceur. Une parenthèse poétique à partager en famille.
Inscription auprès de la Médiathèque .
7 Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle musical Une gomme et un crayon
L’événement Fête du Parc Birabeille spectacle musical Une gomme et un crayon Mios a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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