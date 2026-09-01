Informations pratiques

Mios

Fête du Parc Birabeille spectacle musical Une gomme et un crayon

7 Allée de Val de San Vicente Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le week-end de la Fête du Parc Birabeille débutera avec le spectacle musical Une gomme et un crayon de la Cie Do Rêve Mi. Pensé pour les enfants de 2 à 6 ans, ce conte sensible mêle musique, théâtre et dessins colorés dans un univers plein d’imagination et de douceur. Une parenthèse poétique à partager en famille.

Inscription auprès de la Médiathèque .

7 Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle musical Une gomme et un crayon

L’événement Fête du Parc Birabeille spectacle musical Une gomme et un crayon Mios a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon